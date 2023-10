Lamborghini - La carica del toro | in pista coi 1 015 CV della Revuelto - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 3 ottobre 2023) andata come doveva andare, con unada schianto, che sconcerta per velocità, capacità e prontezza. Riflessi che le V12 di Sant'Agata non hanno mai mostrato in queste quantità (telaio più rigido del 25% rispetto alla Aventador) e con tutti questi muscoli (oltre mille cavalli). undiverso dal passato: un animale amplificato dall'elettrificazione; di cui coglie scatti e prontezza: ai meravigliosi 825 CV (aspirati, fino a 9.500 giri) del V12 6.5 (serie L545, 217 kg, meno 17 rispetto al predecessore), si aggiungono quelli dei tre motori elettrici (da 150 CV l'uno) del sistema ibrido. Potenza combinata e sempre disponibile 1.015 CV, per uno 0-100 da due secondi e mezzo: roba da stampare sorrisi così e portarti a una velocità massima che manda in visibilio, "oltre" 350 all'ora. Dati da pelle d'oca per la nuova ...