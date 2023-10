Il cardiologo | “Con l’aiuto del dottor Ai abbiamo salvato una giovane donna”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) "Ci ha permesso di vedere ciò che a un primo esame era invisibile". Esposito (Gise) racconta il caso di una 38enne. Aveva dolore ed era stata in ospedale diverse volte. Dopo l'esame hi-tech la diagnosi. Rischiava anche l'infarto. "Gli algoritmi alleati contro il gender gap del cuore in rosa" Il cuore di una– età 38 anni – messo al sicuro dal rischio infarto. Un caso “risolto con la ‘consulenza’ delAi”. Non è il racconto da un ospedale del futuro, dove si possono immaginare macchine e medici in carne e ossa che lavorano gomito a gomito nella vita di tutti i giorni. Ma succede oggi, in Italia, nel laboratorio di emodinamica di una struttura sanitaria: l’intelligenza artificiale permette allo specialista di vedere qualcosa che a un primo esame era praticamente invisibile. E’ un caso esemplificativo che fotografa la ...