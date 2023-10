Lautaro Martinez dice sì al rinnovo! Ma l’Inter non ha fretta Due obiettivi – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023)sempre più trascinatore e bomber del. Sempre più al centro del mondo nerazzurro, da quest’anno anche con una fascia da capitano al braccio, l’attaccante argentino ha già risposto positivamente alla proposta di rinnovo, ma senza. Ecco tutti i dettagli svelati da Tuttosport. AL CENTRO DEL PROGETTO – Dopo i quattro gol realizzati alla Salernitana da subentrato,sale a quota 9 gol in Serie A in questa stagione, 10 contando anche quello realizzato in Champions League contro la Real Sociedad che fanno salire a 112 i gol totali realizzati con la maglia nerazzurra. Da questa stagione ha anche ereditato ufficialmente la fascia da capitano dopo l’addio di Samir Handanovic, quindi un motivo in più per fare meglio e sentirsi sempre più al centro del ...