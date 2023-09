VIDEO – Milan-Lazio 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023), anticiposettima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. NON SCAPPANO –2-0 nell’anticiposettima giornata diA. Ilvince e si conferma in testa alla classifica, assieme all’Inter. Prima grande occasione al 13? per la, con Felipe Anderson bravo ad andare via sulla sinistra calciando però sull’esternorete. A un minuto dall’intervallo provvidenziale Ivan Provedel sulla girata di Olivier Giroud, poi Tijjani Reijnders abbozza un ...