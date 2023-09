Nadef | rivede pil e deficit | sentiero stretto per manovra

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – Revisione in arrivo per la crescita e i conti pubblici. La Nota di aggiornamento al Def attesa in Consiglio dei ministri domani indicherebbe un ribasso della stima su Pil e un rialzo di quella sulma la politica di bilancio prudente del governo dovrebbe contribuire a rassicurare i mercati. Dalla guerra in Ucraina al rialzo dei tassi della Bce, dai ritardi del Pnrr alla mina superbonus, sull’economia italiana gravano variabili esogene ed endogene che provocano un effetto tenaglia sulla ripresa post-Covid limitando il margine didella prossima Legge di Bilancio. Nella, a quanto si apprende, il pil verrebbe tagliato a +0,8% nel 2023 contro l’1% (programmatico) indicato ad aprile; nel 2024 invece la crescita tendenziale verrebbe ribassata a +1% dal +1,4%. Revisione in arrivo anche per il ...