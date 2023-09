Bologna | confermato l’ergastolo in appello all’ex Nar Cavallini | “Strage con finalità eversive”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Confermata la condannaNar Gilbertoper ladi. Dopo sette ore di camera di consiglio, la corte d’assise d’di, ha condannato all’ex appartenente al gruppo armato di estrema destra dei Nuclei armati rivoluzionari per concorso nelladel 2 agosto 1980 alla stazione di, che provocò 85 morti e 200 feriti., oggi 70enne, era stato condannato in primo grado nel 2020, a 40 anni dai fatti. Per lasono stati già condannati in via definitiva gli ex Nar Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, ormai liberi da anni. Nel 2022 è stato condannato in primo grado anche Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia ...