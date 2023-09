Ascolti tv martedì 26 settembre | chi ha vinto tra Belve | Morgane – Detective Geniale e Fast & Furious?

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il panorama televisivo del26ha mostrato una varietà di opzioni intriganti per gli spettatori, con Rai1, Canale5 e Rai2 in competizione per gli. Ma chi ha avuto la meglio nella battaglia dell’Auditel di quella sera?vs9 vsRai1 ha puntato sulla sua serie di successo, trasmettendo episodi della terza stagione di3. La trama avvincente e la performance di Audrey Fleurot hanno conquistato 2.345.000 spettatori, registrando uno share del 14.7%, rendendolo il programma più visto della serata. D’altro canto, Canale5 ha offerto un po’ di adrenalina e azione con ...

Quella di26 settembre è stata una giornata ricca di sorprese, tanto in positivo quanto in negativo, ...tv, il boom di Belve e il flop del Mercante in Fiera . I titoli in questione sono ...tv ieri 26 settembre 2023: La Vita in Diretta si conferma con 1.82 milioni di spettatori per il 20,5% di share Myrta Merlino questoaveva festeggiato ottimi numeri neglitv ma l'exploit si è dimostrato solo un fuoco di paglia. Pomeriggio Cinque infatti arriva a 1.275.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 1.198.

Ascolti tv martedì 26 settembre 2023 Tvblog