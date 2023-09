Traffico Roma del 25-09-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna Ci sono code segnalate tra Laurentina e Casilina interna tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e lo svincolo A24 ti rallenta poi in tangenziale Tra viale di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni e sulla Flaminia da via di Grottarossa al Raccordo direzione Prima porta è trafficata la Cristoforo Colombo tra via di via di Malafede verso Ostia e questa sera ricordiamo che dalle 22 sarà chiusa per lavori galleria Giovanni XXIII verso la pineta Sacchetti la di apertura domani mattina alle 6 e dettagli sulla.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità