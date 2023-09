Jannik Sinner nella bufera | l’attacco è durissimo | tifosi increduli

Quando torna in campo Jannik Sinner? La programmazione di fine stagione Quando torna in campo Jannik Sinner? Questa la domanda che si pongono appassionati di tennis e non solo, desiderosi di tornare ad ammirare in ...

Tennis - Cahill su Jannik Sinner : “Un giocherellone - ma dentro ha una tigre che vuole la vittoria” Jannik Sinner sta per tornare in campo. Dal prossimo 28 settembre l’altoatesino sarà in campo nell’ATP 500 di Pechino, con l’obiettivo di ...

Tennis - il calendario di Jannik Sinner con diverse variabili fino alle ATP Finals : cosa può cambiare nel percorso Jannik Sinner sta perfezionando la propria preparazione in vista del suo ritorno in campo. Dopo aver dato forfait per la fase a gironi di Coppa ...

ATP Anversa 2023 - Jannik Sinner presente nell’entry-list. Stefanos Tsitsipas testa di serie n.1 Nelle ultime ore è stata resa nota la lista di giocatori che risulta iscritta all’ATP250 di Anversa (Belgio), che si disputerà dal 16 al 22 ottobre ...

Tennis - Jannik Sinner si prepara a Montecarlo : obiettivo ATP Finals Jannik Sinner torna a dare “segnali di vitalità” dopo le questioni legate alla sua assenza nella settimana di Coppa Davis 2023 a Bologna. La ...