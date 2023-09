LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Verstappen subito in fuga poi Alonso e Perez | le Ferrari lavorano con le gomme prototipo

Leggi su oasport

04.54 In questo momento in pista vediamo solamente Albon e Tsunoda e Sargeant. In casatorna ai box Leclerc, mentre Sainz prosegue. 04.53 CLASSIFICA PROVVISORIA FP1 1 MaxRed Bull Racing1:32.442 2 2 FernandoAston Martin+0.724 2 3 SergioRed Bull Racing+1.446 2 4 Oscar PIASTRI McLaren+1.757 1 5 George RUSSELL Mercedes+1.794 1 6 Lando NORRIS McLaren+1.809 27 Charles LECLERC+2.106 1 8 Carlos SAINZ+2.114 1 9 Lewis HAMILTON Mercedes+2.468 2 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.565 1 11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.695 1 12GuanyuZHOUAlfa Romeo+2.695 1 13 Liam LAWSON AlphaTauri+3.024 1 14 Alexander ALBON Williams+3.189 3 15 Esteban OCON Alpine+3.252 1 16 Kevin MAGNUSSEN ...