Trovato morto a Caselle in Pittari l’anziano scomparso il 18 settembre nel salernitano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin. È stato rinelle vicinanze della sua auto, Francesco Nappi,di 87 anni, residente a Torre Orsaia, nel Cilento, di cui non si avevano avute più notizie dal 18. A dare l’allarme per la scomparsa dell’uomo nei giorni scorsi, erano stati i familiari che avevano allertato i carabinieri. Dopo giorni di ricerche e apprensione che hanno visto anche l’attenzione mediatica sul caso nel programma televisivo nazionale “Chi l’ha visto?” di Rai 3, i carabinieri questo pomeriggio hanno rinvenuto il corpo senza vita del, nei pressi dell’auto dell’uomo, parcheggiata in una strada di campagna sita nel comune diin. L'articolo proviene da ...

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino e sono intervenuti a Solofra in via Francesco Guarino per un soccorso ad un uomo di ...

«Non è umano, non ho parole» ha detto la ex moglie al momento della scoperta. L'uomo che tutti pensavano morto suicida è invece vivo ed è stato ...

... ndr): mi hanno comunicato di avertre lettere, una per me, una per i suoi genitori e una ...viene contattata telefonicamente dal suo avvocato che le spiega che Adamo Guerra non è affatto, ...Al momento si sa che Battaglia èverso le 23 in ospedale , trasportato dal 118 che lo ha ... La chiamata con la richiesta di soccorsi è stata fatta da un passante che hal'uomo accasciato ...

Trovato morto in via Veneto: aveva preso una stanza d'albergo lì il giorno prima. Indaga la polizia RomaToday

Uomo trovato morto per overdose all'ex Svar latinaoggi.eu

"Non mi avete visto, spegnete le telecamere e facciamo che finisce qui". La reazione di Adamo Guerra davanti all'inviato di Chi ...Erik Masala si è suicidato. Lo ha confermato il medico legale al termine dell'autopsia svolta sul corpo del 26enne cagliaritano trovato impiccato tre giorni fa in una cella del carcere di Bancali.