Tennis | Torneo Zhuhai Arnaldi eliminato al primo turno

Matteo Arnaldi viene eliminato al primo turno alATP 250 di Zhuhai, in Cina. Reduce dalla splendida avvgentura in Davis, con due singolari vinti e l'apporto decisivo alla qualificazione dell'Italia alle Final 8 di Malaga, il sanremese numero ...... in cui ha saputo salire alla ribalta delle cronache, iscrivendosi a pieno merito anche nel... venivo da New York dove ho disputato il migliordella mia vita , avevo un buon feeling e ...

ATP Chengdu, dove vedere il torneo Atp 250 in tv e streaming Sky Sport

Tanti nomi in evidenza al Memorial “Salteri” Quotidiano Sportivo

Dopo lo US Open e la Coppa Davis, arriva il week-end dedicato alla Laver Cup. Il Team World detiene il titolo In termini di pathos ed emozioni sarà sicuramente difficile superare l’edizione 2022 della ...la toscana conferma una continuità di rendimento in stagione nei tornei più importanti che da una tennista azzurra non si vedeva dal 2015. Il tennis italiano femminile si aggrappa a Martina Trevisan, ...