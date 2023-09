Calenda | “Mi aspettavo un Renzi diverso Alleanza con Conte e Schlein? Vi dico che…”

(Di martedì 5 settembre 2023) Carloin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ribadisce il no ad unaconalle Europee e ritorna sul possibile campo largo con M5s e Pd. Lunga intervista al Corriere della Sera per Carlo. Il leader di Azione affronta diversi temi tra cui la decisione da parte di Matteodi candidarsi alle Europee con Il Centro. “Tanti auguri per il progettino e per la sua corsa alle prossime elezioni“, esordisce l’ex ministro.intervistato dal ‘Corriere della Sera’ – Notizie.com – © Ansa“Questa scelta dimanifesta una ambizione completamente differente da quella del Terzo Polo – continua– la nostra era quella di dare vita ad una unione delle forze rifomiste, popolari e liberali e rimaniamo su questa linea. La ...

La raccolta firme per il salario minimo ha quasi toccato quota trecentomila. Un risultato atteso da Carloche ne parla in una intervista a Repubblica. "Me lo, si', e' una battaglia di merito, ma anche il simbolo del desiderio di un Paese di riequilibrare il rapporto tra remunerazione e ...La raccolta firme per il salario minimo ha quasi toccato quota trecentomila. Un risultato atteso da Carloche ne parla in una intervista a Repubblica. "Me lo, si', e' una battaglia di merito, ma anche il simbolo del desiderio di un Paese di riequilibrare il rapporto tra remunerazione e ...... "Miche, ancora prima di me, qui arrivasse Zingaretti", aveva dichiarato in un'intervista a La Verità, in cui aveva anche parlato di " emersione dell'ideologia gender ". Carlo...

Salario minimo, Calenda: 'Verso le 500mila firme. Ora la palla passa a Meloni' TGLA7

«Ci candideremo alle europee con il brand de "Il centro" e non saremo soli: abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso. Il mio è un appello ...La premier ha preferito l’autodromo di Monza al Forum Ambrosetti di Cernobbio: «Non ce l’ho fatta a fare tutto, bisogna fare un po’ e un po’, andrò il prossimo anno» ...