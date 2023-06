Nel Pd ci si fa la guerra sulla guerra

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 giugno 2023) In quel mondo di un’altra dimensione che è il Partito Democratico accade che ci si faccia la. Un piccolo passo indietro. 10 mesi fa, nel pieno della campagna elettorale pre-elezioni politiche Letta e tutti i suoi hanno ripetuto in ogni comizio, intervista, comparsata tv che dir si voglia che l’eventuale vittoria della destra avrebbe messo in discussione il sostegno dell’Italia all’Ucraina. Insomma, con la Meloni a Palazzo Chigi avrebbero rialzato la testa i filo putiniani, Salvini e Berlusconi, e avremmo fatto un passo indietro facendo una brutta figura nei confronti della Nato e dell’occidente intero tradendo la nostra posizione atlantista, la Nato etc etc etc. Torniamo ad oggi. L’Italia è uno dei paesi che in maniera più netta è dalla parte di Zelensky come dimostrano i gesti del ...