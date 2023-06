GdS – Roma | le carte per convincere Dybala a rimanere

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 giugno 2023) 2023-06-04 10:50:42 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta: Paulo voleva la Champions, ma battendo lo Spezia si evita la Conference. E sul contratto… Se ci fosse un film da girare, “le lacrime amare di Paulo” nella notte di Budapest, forse necessiterebbero di un Rainer Werner Fassbinder per essere raccontate. In quel grumo di acqua e sale c’erano tante cose. Il dispiacere per la sconfitta in sé contro un Siviglia battibile, l’amarezza per un arbitraggio sbagliato, il dolore per l’ennesima vittoria sfumata in una coppa europea con la maglia di un club e la frustrazione per l’addio alla Champions della prossima stagione. A meno che, a sorpresa, le strade fra la Joya e ladovessero separarsi. Possibile? Una cosa è certa: battere oggi lo Spezia e conquistare la qualificazione ...