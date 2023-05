Dramma nel calcio | giovane berlinese muore dopo scontro con giocatore del Metz

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un adolescentedi 15 anni, gravemente ferito da undel club francese diin una rissauna partita di un torneo internazionale a Francoforte, è morto. Ad annunciarlo è stata la polizia tedesca, che ha precisato come ildelsia adesso in custodia cautelare “la rissa di domenica, l’adolescente di 15 anni è morto in ospedale a causa delle sue gravi ferite al cervello – ha affermato la polizia tedesca in un comunicato -. Per chiarire le circostanze, un’autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni. Il sedicenne sospettato di aver inflitto i colpi mortali si trova ancora in custodia cautelare, ha precisato la polizia di Francoforte, che prosegue le indagini sullo svolgimento dei fatti. Il torneo a cui partecipavano i due giovani ...