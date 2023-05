Balena beluga | dove si trova e come sta Hvaldimir

È riapparsa lungo le coste della Svezia unabattezzata Hvaldimir, già avvistata in Norvegia nel 2019, allora sospettata ...Hvaldimir è unache recentemente è rimbalzata su tutti i giornali del mondo perché si è fatta vedere in Svezia. Secondo quanto affermato da fonti autorevoli, infatti, la creatura potrebbe essere una ...... insieme delle parole "Hval" (in lingua locale) e il comune nome russo Vladmir, che è anche quello di Putin. Dopo il sospetto che ilbianco fosse utilizzato per attività di spionaggio ...

È ricomparsa la balena beluga sospettata di essere una spia russa AGI - Agenzia Italia

La storia di Hvaldimir non è certo nuova agli onori di cronaca. Il 2019 è l'anno in cui questo beluga è stato avvistato per la prima volta ...Una “balena spia”, presumibilmente inviata dai militari russi, è entrata nelle acque territoriali svedesi. Ribattezzato Hvaldimir, il beluga è dotato di un’imbracatura di fabbricazione russa che preve ...