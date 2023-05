Salvini | nella prossima legge di bilancio i primi fondi per il Ponte sullo Stretto

Per il comizio di chiusura verso il primo turno,città adriatica erano arrivati anche i leader Giorgia Meloni, Matteoe Antonio Tajani. Con l'obiettivo di spingere Silvetti verso il ..."I primi fondi per finanziare la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina arriverannolegge di bilancio del prossimo inverno ". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal ...Per il comizio di chiusura verso il primo turno,città adriatica erano arrivati anche i leader Giorgia Meloni, Matteoe Antonio Tajani. Con l'obiettivo di spingere Silvetti verso il ...

Salvini: “Su autonomia e flat tax l’Europa non sa di cosa parla Il Fatto Quotidiano

Trento, 26 mag. "È meglio tagliare il cuneo che fare il salario minimo legale, che è buono sul piano filosofico ma nella sua applicazione rischia di essere un… Leggi ..."Non toccherei il ruolo del presidente della Repubblica e darei ai cittadini la possibilità di indicare direttamente una maggioranza e chi la guiderà prevendendo che non possano esserci ribaltoni nell ...