Milan | Rebic in tribuna per scelta tecnica | segnale inequivocabile per l'estate

(Di domenica 28 maggio 2023) Antenon va neanche in panchina allo Stadium per Juventus-, gara che chiude il penultimo turno di Serie A. Il croato è stato...

...a caccia del centravanti di ruolo (LaPresse) - calciomercato.itE la ripartenza del nuovo... l'assenza ripetuta di Zlatan Ibrahimovi per infortuni ricorrenti e i flop di Antee Divock Origi ...Allenatore: PioliIndisponibili: Bennacer, Ibrahimovic Squalificati: - Diffidati: Kjaer, Pobega,, Kalulu. Serie A, Juventus -: dove vederla in tvIl match tra la Juve e il, valevole ...... in estate il Lecce l'ha preso in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni di euro, il... IL RETROSCENA - Lì davanti qualcosa in estate cambierà: in uscita ci sono Origi e, Ibrahimovic ...

Tuttosport - Milan, Rebic verso l'addio: a fine stagione verrà chiesto al suo agente di trovargli una... Milan News

Ante Rebic non va neanche in panchina allo Stadium per Juventus-Milan, gara che chiude il penultimo turno di Serie A. Il croato è stato escluso dalla distinta, apprende la nostra redazione, per scelta ...Oltre ai due indisponibili Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, anche Ante Rebic e Tiemoue Bakayoko non prenderanno parte alla trasferta di Torino contro la Juventus. I due giocatori ...