Melanzane gustose al forno | le prepari in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 maggio 2023) Con delle bellerecuperate dalla nostra dispensa possiamo creare dei contorni facili ma squisiti. In questo caso andremo a cucinare dellealleggere ma decisamente. Questo piatto può essere perfetto anche da mangiare a cena, come piatto unico, se desideriamo mantenerci leggeri. Completare questa ricetta sarà semplice ed estremamente veloce. Non impiegherai più di un paio di minuti per metterla in. Gli ingredienti da utilizzare per realizzare questealsono: un ciuffo di foglie di basilico 1 spicchio d’aglio Olio extravergine d’oliva 31 ciuffo di prezzemolo fresco 1 goccio di aceto bianco Ecco quale procedimento bisogna usare per realizzare in 5 minuti delle ...