(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo essersi mobilitate con Il Giusto Mezzo, un movimento spontaneo che nel 2020 chiedeva una giusta allocazione della metà deidel #nextGenerationEU alle donne, ai bambini e all', lesono tornate a difendere lecontenute nel #che riguardano il #piano. L'articolo .

Per questo è stata da loro lanciata su Change.org, insieme ad altre promotrici, Francesca Fiore e Mila Spicola, una petizione: "Fate i nidi presto". Perciò ho firmato su change.org (https://chng.it/fR4VvTFzhc) la petizione, promossa da donne e attiviste che chiedono la realizzazione del Piano e che i soldi del Piano vengano destinati interamente ai nidi.

“Fate i nidi presto”, arriva a diecimila firme la petizione promossa da attiviste per chiedere di non spostare i fondi del PNRR previsti per infanzia e istruzione ad altre misure Orizzonte Scuola

Sta per tornare il click day per i contributi comunali ai campi estivi. Torna “Tempo Bello 2.0” e sono state fissate le date per l’accesso al servizio. Martedì 30 maggio sarà pubblicato l’avviso rivol ..."Nidi gratis, dalla Regione accreditate tutte le 19 strutture del Comune di Arezzo: un bel risultato che va a vantaggio di tutte le famiglie" ...