Ultime Notizie – Bologna-Udinese 3-0, tris rossoblu e sorpasso (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Bologna batte l’Udinese per 3-0 nel match valido per la 28esima giornata della Serie A 2022-2023. Gli emiliani si impongono con i gol di Posch (3?), Moro 812?) e Barrow (49?). Il successo consente al Bologna di salire a 40 punti e di scavalcare l’Udinese, che rimane a quota 38. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilbatte l’per 3-0 nel match valido per la 28esima giornata della Serie A 2022-2023. Gli emiliani si impongono con i gol di Posch (3?), Moro 812?) e Barrow (49?). Il successo consente aldi salire a 40 punti e di scavalcare l’, che rimane a quota 38. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manuel_y_jesus_ : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - leone52641 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - caterinacorda1 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - MSantariga : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - liliaragnar : Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? -