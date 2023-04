PizzAut inaugura a Monza la seconda pizzeria

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. (Adnkronos) - Sioggi, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, e alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il secondo ristorante. L'apertura del locale, sito in via Philips 12, a, è nuova importantissima tappa del percorso di, che in soli sei anni dalla sua fondazione ha raggiunto e duplicato l'obiettivo. Dopo il ristorante di Cassina de' Pecchi, aperto il primo maggio del 2021, sfidando la pandemia, oggi si compie un passo in avanti.è molto più di un luogo di lavoro, è uno spazio di inclusione sociale, di formazione e di progressiva autonomia per i ragazzi e le ragazze. Infatti, nel locale di, oltre alla ...