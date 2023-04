Il primo anno di Gabriel Boric in Cile (Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente più di sinistra della storia del paese aveva promesso una nuova Costituzione e riforme ambiziose, ma per ora è andata un po' diversamente Leggi su ilpost (Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente più di sinistra della storia del paese aveva promesso una nuova Costituzione e riforme ambiziose, ma per ora è andata un po' diversamente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : L’ambasciatore russo a Roma Sergej Razov sarà sostituito da Aleksej Paramonov, direttore del Primo dipartimento eur… - FranAltomare : Titti alla Federico II per il nuovo corso di laurea in #MonelliKids. Esami del primo anno: fondamenti di Camperos… - ZZiliani : … tradotto: avendo l’#UEFA le carte #Prisma già da dicembre e alla luce dell’evidente mancato rispetto del FPF, l’e… - andrewsword2 : RT @watermelonrec: Mi hanno mandato una foto di 26 anni fa. In giro per Roma al primo anno di università. Le lacrime. - ilpost : Il primo anno di Gabriel Boric in Cile -