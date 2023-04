Diodato, chi è la fidanzata: età, vita privata, figli, Instagram (Di domenica 2 aprile 2023) Il celebre cantante Diodato sarà uno degli ospiti speciali di Mara Venier nel salotto di Domenica In oggi pomeriggio. Dopo la vittoria a Sanremo 2020 ha continuato la sua carriera nel mondo della musica e oggi racconterà tutti i segreti della sua vita privata. Dopo la fin dell’amore con Levante si è legato ad un’altra cantante: Greta Zuccoli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è la giovane e tutto quello che sappiamo su di lei! Chi è la nuova fidanzata di Diodato? Il cantante Diodato è sempre stato molti riservato sulla sua vita privata, ha dichiarato in più occasioni di non voler parlare esplicitamente delle sue storie d’amore. Tuttavia, l’amore con Levante è stato reso noto dal gossip e sappiamo che la loro storia è durata quasi tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) Il celebre cantantesarà uno degli ospiti speciali di Mara Venier nel salotto di Domenica In oggi pomeriggio. Dopo la vittoria a Sanremo 2020 ha continuato la sua carriera nel mondo della musica e oggi racconterà tutti i segreti della sua. Dopo la fin dell’amore con Levante si è legato ad un’altra cantante: Greta Zuccoli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è la giovane e tutto quello che sappiamo su di lei! Chi è la nuovadi? Il cantanteè sempre stato molti riservato sulla sua, ha dichiarato in più occasioni di non voler parlare esplicitamente delle sue storie d’amore. Tuttavia, l’amore con Levante è stato reso noto dal gossip e sappiamo che la loro storia è durata quasi tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Diodato, chi è la fidanzata: età, vita privata, figli, Instagram - lumpofwool : nominare diodato elodie e marco mengoni e decidere chi far vincere inimmaginabile vi dico - MauSwords : RT @chicca3007: Per chi si stupisce che Loretta Goggi ha cantato Diodato, voglio dire che in teatro nei suoi one woman show ha cantato anch… - chicca3007 : Per chi si stupisce che Loretta Goggi ha cantato Diodato, voglio dire che in teatro nei suoi one woman show ha cant… -