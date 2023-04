TS – Shomurodov | Holm e il modulo

(Di sabato 1 aprile 2023) 2023-04-01 13:50:35 Flash news da Tuttosport: Lo Speza si sta preparando alla partita contro la Salernitana. La vittoria contro l’Inter e il pari contro il Sassuolo hanno ridato nuova linfa agli uomini di Semplici. In queste due settimane di sosta per le Nazionali sono arrivate anche indicazioni positive dall’amichevole contro il Monaco. Alla vigilia della partita ha parlato proprio l’allenatore dei liguri. Spezia-Salernitana, le parole di Semplici Leonardo Semplici ha analizzato la prossima sfida contro la Salernitana: “Abbiamo avuto tante assenze in queste ultime due settimane, assenze positive perche le convocazioni in nazionale gratificano da una parte il club e dall’altra anche il nostro lavoro. In ogni caso abbiamo fatto due buone settimane di lavoro, impreziosite dalla prestigiosa amichevole contro il Monaco, che ci ha dato tante indicazioni positive, soprattutto da quei ...

ha fatto molto bene in nazionale, ha anche segnato un gol e questo è un aspetto molto ...sta proseguendo nella marcia verso il pieno recupero, qualcuno non è al meglio, altri stanno ...ha fatto gol in nazionale e questo deve far piacere a lui e a me - ha detto il tecnico -...si è allenato per qualche giorno ma da ieri è fermo nuovamente. Il giorno del suo rientro in ...è tornato solo da poche ore dopo gli impegni con la nazionale, Agudelo ha un problema ... ai box c'è anche, mentre Zurkowski e Bastoni non sono al meglio della condizione.

