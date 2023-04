Spalletti “Milan fortissimo | gara da tripla che vale doppio”

(Di sabato 1 aprile 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “L'assenza di Osimhen pesa, inutile girarci intorno. Però, poi, c'è anche quello che ha detto Pioli, perchè quando è mancato questa squadra ha saputo sopperire e con tutti i componenti la squadra ha dato qualcosa in più, permettendoci di fare lo stesso gioco di sempre. La differenza l'hanno fatta giocatori come Simeone, che sa che mestiere fa. Sa che a calcio non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa. E' entrato fin da subito nel ruolo che doveva avere. Quando una persona è intelligente riesce a ottenere grandi risultati sfruttando tutte le possibilità”. Luciano, allenatore del Napoli, in vista della sfida col, è consapevole che il forfait di Osimhen riduce, sulla carta, l'indice di pericolosità degli azzurri, ma sa anche che può fare completo affidamento su Simeone: “Come modo di giocare cambia poco – ha ...

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Serie A contro il Milan. OSIMHEN - "Un'assenza che pesa, inutile girarci intorno, però poi di fianco c'è anche quello che ha detto Pioli

