Napoli-Milan | e quando la finiamo con il doppiopesismo?

Su La Repubblica, a proposito di Napoli-Milan: "Quella di domani sera, sarà anche l'occasione per valutare ulteriori restrizioni in tema di ordine pubblico. Dopo gli episodi degli scontri con l'Eintracht, Napoli-Milan sarà un esame per i tifosi di entrambe le squadre. Eventuali episodi, nei dintorni dello stadio, potrebbero essere causa di nuove restrizioni per le sfide future". Intanto la tifoseria del Milan potrà accedere al Settore Ospiti? Se si, sarebbe normale. Molto meno normale il divieto di trasferta per i residenti in Campania per la gara di Andata della Uefa Champions League Milan-Napoli. E quando la finiamo con il doppiopesismo? Queste si profilano come vere e proprie "provocazioni istituzionali"...

