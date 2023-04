Infortunio Osimhen: Gazzetta prende coraggio e boccia Kvaratskhelia (Di sabato 1 aprile 2023) Gazzetta dello Sport si occupa dell’Infortunio di Victor Osimhen, il nigeriano salterà sicuramente Napoli-Milan di Serie A. L’assenza di Victor Osimhen dalla sfida Napoli-Milan sembra aver dato nuovo brio e vigore a tutti, anche all’informazione mainstream. Il nigeriano potrebbe saltare anche l’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli e questo sembra dare una boccata d’ossigeno, quantomeno in termini di notizie. Gazzetta scrive che la “tegola Osi ha fatto male al Napoli“, eppure fino ad ora nessuna partita è stata giocata senza Osimhen. Anzi a guardare bene i precedenti senza il nigeriano non sono male. Per informazioni chiedere a Liverpool, Ajax, Rangers, ma anche allo stesso Milan che all’andata in Serie A perse a San Siro contro un Napoli privo di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023)dello Sport si occupa dell’di Victor, il nigeriano salterà sicuramente Napoli-Milan di Serie A. L’assenza di Victordalla sfida Napoli-Milan sembra aver dato nuovo brio e vigore a tutti, anche all’informazione mainstream. Il nigeriano potrebbe saltare anche l’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli e questo sembra dare una boccata d’ossigeno, quantomeno in termini di notizie.scrive che la “tegola Osi ha fatto male al Napoli“, eppure fino ad ora nessuna partita è stata giocata senza. Anzi a guardare bene i precedenti senza il nigeriano non sono male. Per informazioni chiedere a Liverpool, Ajax, Rangers, ma anche allo stesso Milan che all’andata in Serie A perse a San Siro contro un Napoli privo di ...

