Gwyneth Paltrow vince la causa dello scontro sugli sci: la spiegazione del simbolico dollaro (Di sabato 1 aprile 2023) È stato un breve e surreale processo quello che ha visto alla fine il trionfo di Gwyneth Paltrow, vincitrice della causa per la somma di 1 dollaro più le spese per l'avvocato. Leggi su comingsoon (Di sabato 1 aprile 2023) È stato un breve e surreale processo quello che ha visto alla fine il trionfo di, vincitrice dellaper la somma di 1più le spese per l'avvocato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarazitiMassimo : Il deficit d’attenzione e la spunta blu a pagamento nel mondo in cui tutto è gratis - pesce_di_marzo : RT @Linkiesta: Il deficit d’attenzione e la spunta blu a pagamento nel mondo in cui tutto è gratis Si parla tanto di Trump e di Gwyneth Pa… - SelvaticaPianta : Il deficit d’attenzione e la spunta blu a pagamento nel mondo in cui tutto è gratis - carotecarrote : Gwyneth Paltrow per me è la bellezza assoluta - diversodavoi : Gwyneth Paltrow queen indiscussa che dopo aver vinto la causa va dall'accusatore e gli dice 'le auguro il meglio'. -