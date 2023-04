Giro delle Fiandre 2023, Elisa Balsamo: “Cercherò di essere nel gruppo di testa” (Di sabato 1 aprile 2023) Siamo ormai alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi della stagione sul Women’s World Tour. Andrà in scena domani la ventesima edizione del Giro delle Fiandre, corsa che porterà sulle strade e sui muri fiamminghi tutte le migliori atlete del panorama internazionale. Tra queste anche Elisa Balsamo, mai meglio di 15a nelle quattro precedenti apparizioni alla “Ronde”. Sul sito della Trek-Segafredo sono state pubblicate le dichiarazioni della Campionessa d’Italia alla vigilia della corsa ma anche nella settimana di un altro importante traguardo: “Sono molto contenta di aver preso la laurea, è stato importante negli anni avere qualcosa su cui focalizzarsi oltre il ciclismo. Si può dire che è stato come una vittoria e spero che possa darmi una spinta per i prossimi obiettivi”. Passando alla corsa, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Siamo ormai alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi della stagione sul Women’s World Tour. Andrà in scena domani la ventesima edizione del, corsa che porterà sulle strade e sui muri fiamminghi tutte le migliori atlete del panorama internazionale. Tra queste anche, mai meglio di 15a nelle quattro precedenti apparizioni alla “Ronde”. Sul sito della Trek-Segafredo sono state pubblicate le dichiarazioni della Campionessa d’Italia alla vigilia della corsa ma anche nella settimana di un altro importante traguardo: “Sono molto contenta di aver preso la laurea, è stato importante negli anni avere qualcosa su cui focalizzarsi oltre il ciclismo. Si può dire che è stato come una vittoria e spero che possa darmi una spinta per i prossimi obiettivi”. Passando alla corsa, ...

