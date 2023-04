F1, il giro della pole-position di Max Verstappen in Australia – VIDEO (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen detta legge nelle qualifiche del Gran Premio di Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, infatti, il campione del mondo ha stampato la migliore prestazione nel corso della Q3, mettendo in chiaro di essere lui il favorito sia per la gara di domani, sia per il titolo iridato. L’olandese ha chiuso con il tempo di 1:16.732 con 236 millesimi di vantaggio su George Russell e 372 su Lewis Hamilton. Quarta posizione per Fernando Alonso davanti alla prima Ferrari di Carlos Sainz, quindi Lance Stroll e Charles Leclerc. Dopo un primo tentativo nella Q3 con una leggera sbavatura nel terzo settore, il due volte campione del mondo è tornato subito a condurre con 9 millesimi su Fernando Alonso. Nell’ultimissimo giro, invece, il nativo di Hasselt ha ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Maxdetta legge nelle qualifiche del Gran Premio di, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, infatti, il campione del mondo ha stampato la migliore prestazione nel corsoQ3, mettendo in chiaro di essere lui il favorito sia per la gara di domani, sia per il titolo iridato. L’olandese ha chiuso con il tempo di 1:16.732 con 236 millesimi di vantaggio su George Russell e 372 su Lewis Hamilton. Quarta posizione per Fernando Alonso davanti alla prima Ferrari di Carlos Sainz, quindi Lance Stroll e Charles Leclerc. Dopo un primo tentativo nella Q3 con una leggera sbavatura nel terzo settore, il due volte campione del mondo è tornato subito a condurre con 9 millesimi su Fernando Alonso. Nell’ultimissimo, invece, il nativo di Hasselt ha ...

