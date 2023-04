Calcio: Udinese; Sottil 'a Bologna ci serve il risultato' (Di sabato 1 aprile 2023) "La sosta porta sempre un'interruzione dei ritmi ma è anche vero che ne abbiamo approfittato per recuperare giocatori in termini di infortuni e condizione fisica. I ragazzi si sono allenati bene e la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) "La sosta porta sempre un'interruzione dei ritmi ma è anche vero che ne abbiamo approfittato per recuperare giocatori in termini di infortuni e condizione fisica. I ragazzi si sono allenati bene e la ...

