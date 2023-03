Infortunio Osimhen, buona notizia da Sky per i tifosi del Napoli! (Di venerdì 31 marzo 2023) AGGIORNAMENTO 20:45 – I colleghi di Sky Sport hanno riportato gli ultimi aggiornamenti che filtrano da Castel Volturno sul recupero di Victor Osimhen per la sfida d’andata in Champions League contro il Milan. Di seguito le ultime notizie sull’Infortunio dell’attaccante del Napoli: Manca un esame strumentale che sarà effettuato quando l’edema sarà assorbito e la risonanza magnetica potrà dare un’immagine più chiara. Salterà di sicuro Milan e Lecce in Serie A, ma all’interno dell’ambiente Napoli c’è ottimismo per la sfida di Champions League contro i rossoneri. OsimhenVictor Osimhen salta Napoli–Milan di domenica sera. L’attaccante nigeriano è rientrato oggi dagli impegni con la nazionale e si è dovuto fermare per un problema muscolare. Il capocannoniere della Serie A aveva già saltato la gara d’andata, lasciando ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) AGGIORNAMENTO 20:45 – I colleghi di Sky Sport hanno riportato gli ultimi aggiornamenti che filtrano da Castel Volturno sul recupero di Victorper la sfida d’andata in Champions League contro il Milan. Di seguito le ultime notizie sull’dell’attaccante del Napoli: Manca un esame strumentale che sarà effettuato quando l’edema sarà assorbito e la risonanza magnetica potrà dare un’immagine più chiara. Salterà di sicuro Milan e Lecce in Serie A, ma all’interno dell’ambiente Napoli c’è ottimismo per la sfida di Champions League contro i rossoneri.Victorsalta Napoli–Milan di domenica sera. L’attaccante nigeriano è rientrato oggi dagli impegni con la nazionale e si è dovuto fermare per un problema muscolare. Il capocannoniere della Serie A aveva già saltato la gara d’andata, lasciando ...

