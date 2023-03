Domenica In, ospiti 2 aprile 2023: chi sono, anticipazioni puntata, arriva Jerry Calà (Di venerdì 31 marzo 2023) Come ogni Domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione, ormai da anni, Mara Venier, la ‘zia’ nazionale. Tra interviste inedite, musica, momenti di leggerezza e grandi emozioni, per tenere compagnia ai telespettatori a partire dalle 14, in un giorno di festa. Ora che si avvicina la Pasqua. Ecco tutte le anticipazioni del 2 aprile. Jerry Cala a Domenica In il 2 aprile 2023 Stando alle anticipazioni riportate come sempre su TvBlogo, la puntata si aprirà con Jerry Calà, che nelle ultime settimane ha avuto un problema di salute e ha preoccupato tutti. Ora sta meglio e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Come ogniche si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello conIn, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione, ormai da anni, Mara Venier, la ‘zia’ nazionale. Tra interviste inedite, musica, momenti di leggerezza e grandi emozioni, per tenere compagnia ai telespettatori a partire dalle 14, in un giorno di festa. Ora che si avvicina la Pasqua. Ecco tutte ledel 2Cala aIn il 2Stando alleriportate come sempre su TvBlogo, lasi aprirà con, che nelle ultime settimane ha avuto un problema di salute e ha preoccupato tutti. Ora sta meglio e ...

