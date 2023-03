Papa Francesco ricoverato al Gemelli: «Infezione respiratoria e problemi cardiaci, alcuni giorni in ospedale» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per una Infezione respiratoria e problemi al cuore: secondo fonti del policlinico è arrivato in ambulanza, manifestando problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio. Il ricovero durerà alcuni giorni Leggi su corriere (Di mercoledì 29 marzo 2023)è statoall’di Roma per unaal cuore: secondo fonti del policlinico è arrivato in ambulanza, manifestandoe un affaticamento respiratorio. Il ricovero durerà

