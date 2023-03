Olio di CBD d’eccellenza italiana | il progetto abruzzese di Enecta

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 29/03/2023 – Sostenibilità: sembra proprio essere questa la parola d’ordine che delimita il nostro passato dal nostro futuro. Sostenibilità intesa, soprattutto, come volontà di porre rimedio a decenni di azioni sconsiderate da parte dell’uomo e del relativo, disastroso, impatto ambientale arrecato al Pianeta. Sostenibilità intesa come una serie di azioni concrete e di strategie volte a limitare i danni fatti in passato e a trovare nuovi modi di prenderci cura della Terra, per garantire un futuro sano alle prossime generazioni. La sostenibilità, dunque, sembra essere la parola chiave per i nuovi progetti che riguardano non solo le politiche ambientali ed economiche, ma anche il mondo della rigenerazione ambientale, con progetti per limitare i danni della deforestazione selvaggia, volti a ripopolare le preziose aree verdi. In questo scenario, una luce di speranza ...