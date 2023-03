Fifa | estese a livello globale le sanzioni ai dirigenti Juve Il Tottenham | ' Chiarite su Paratici'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Sì della #FIFA alla richiesta della #FIGC: le sanzioni della giustizia sportiva 'ai diversi funzionari calcistici'… - sportli26181512 : #Paratici e le sanzioni estese: arriva la replica del #Tottenham: Il club inglese ha pubblicato una nota ufficiale… - HassanRezaHoss7 : RT @GoalItalia: Sanzione per #Paratici estesa fuori dall'Italia Il #Tottenham chiede chiarimenti alla FIFA ?? - GoalItalia : Sanzione per #Paratici estesa fuori dall'Italia Il #Tottenham chiede chiarimenti alla FIFA ?? - ASR_Goalmania : RT @GoalItalia: La FIFA accetta le richieste della FIGC ?? Le sanzioni ai dirigenti vengono estese globalmente ?? -

La nota In una nota che ha fatto seguito alla domanda del The Guardian, la"conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (Figc), il presidente della commissione ...... il Presidente della Commissione Disciplinareha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc a diversi funzionari del calcio per avere effetto mondiale'. Questo quanto ha reso noto la ...Il Tottenham ha pubblicato un comunicato per fare chiarezza sulla squalifica di Fabio Paratici (arrivata dopo la sentenza nel processo plusvalenze) dopo che laha annunciato che le sanzioni imposte dalla Federazione italiana avranno effetto ...

Fifa, estese a livello globale le sanzioni ai dirigenti Juve. Paratici stop anche in Premier DAZN

Comunicato ufficiale del Tottenham a seguito della squalifica comminata dalla FIGC al managing director Fabio Paratici ed estesa anche a livello mondiale ... Chiediamo urgentemente alla FIFA ulteriori ...La squalifica di 30 mesi inflitta dalla FIGC a Fabio Paratici per il caso plusvalenze della Juventus è stata estesa a livello mondiale dalla FIFA. Una decisione che non è stata affatto presa bene dal ...