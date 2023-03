Calhanoglu resta, salutano almeno in tre: il punto sui rinnovi dell'Inter (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Calhanoglu resta, salutano almeno in tre: il punto sui rinnovi dell'Inter: Calhanoglu resta, salutano almeno in tre… - Gazzetta_it : #Calhanoglu resta, salutano almeno in tre: il punto sui rinnovi dell'Inter - Pliis3 : @FBiasin Lo scorso anno #Radu non gioca nemmeno per 15 minuti in Coppa Italia, poi lo devi obbligatoriamente schie… - xMatti74 : RT @marifcinter: Resta da capire cosa succederà con Alessandro #Bastoni, in scadenza nel giugno 2024. La differenza tra domanda e offerta c… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Resta da capire cosa succederà con Alessandro #Bastoni, in scadenza nel giugno 2024. La differenza tra domanda e offerta c… -