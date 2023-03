Ultime Notizie – Decreto bollette 2023 | via libera del Cdm | le misure

(Di martedì 28 marzo 2023), c’è l’ok del Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato ilcona sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. “Lea sostegno di famiglie e imprese sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico”, si legge in una nota del Mef. LE– Ventidue articoli in 21 pagine, allegati compresi. Oltre alla sforbiciata all’Iva sul gas, confermata al 5% anche per il secondo trimestre, sono presenti gli attesi contributi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Kiev riceve primi tank da Germania e Regno Unito. DIRETTA - sportli26181512 : Inter, due recuperano e due lavorano a parte: le ultime dall'allenamento: Notizie agrodolci in casa Inter. Mentre s… - simcopter : RT @corrierebologna: Ivano Marescotti, le ultime parole alla moglie: «Diceva “Non ho paura della morte ma di morire”, otto anni fa era guar… - PianetaMilan : .@acmilan, il Mondiale ti è costato caro: troppi punti persi dal Napoli #SempreMilan #ACMilan #Milan - TuttoASRoma : FEMMINILE Spugna: “La partita è ancora viva, serve un mix tra intelligenza e pazzia”. Losada: “Dobbiamo essere umil… -

Il comunicato del club Roma, 28 mar. - Si aspettavano news sul fronte Nzola e Holm in casa Spezia,che sono positive per Semplici e per i fantallenatori. Il problema fisico rimediato in Nazionale da Nzola non è sembrato grave fin da subito, ma prima di cimentarsi in previsioni, lo staff ...ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione Million Day martedì 28 marzo 2023: i numeri vincentiEstrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione VinciCasa di martedì 28 marzo ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito L'Italia sta già affrontando ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele per dei controlli Corriere della Sera

Lo Spezia, reduce dal pari (1-1) in amichevole con il Monaco, è tornato al lavoro dopo la sosta per le nazionali. Nel mirino c'è la Salernitana, che domenica 2 aprile (ore 15) sarà avversaria di turno ...presidente di Amico & Co. - Il comparto dedicato ai grandi-yacht e alla nautica è cresciuto costantemente negli ultimi trenta anni, triplicando la propria potenzialità nel corso degli ultimi cinque ...