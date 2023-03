Isola dei Famosi 2023, ultime indiscrezioni sul cast: naufraga “Non parto!” (Di martedì 28 marzo 2023) La prossima edizione dell’Isola dei Famosi 17 aprirà lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5, ma fino ad allora “tutto può cambiare”, come recita lo slogan della passata edizione. Anche se il cast ufficiale dei naufraghi non è ancora stato annunciato, le voci che circolano da settimane hanno dato ai fan un’idea dei volti noti pronti a partire per l’Honduras. Tuttavia, una nota showgirl non sarà presente e la diretta interessata ha smentito le voci sul proprio conto, senza alcun coinvolgimento della conduttrice Ilary Blasi. Di chi si tratta? Isola dei Famosi 2023, tutte le conferme ! La diciottesima edizione vedrà Ilary Blasi tornare in veste di conduttrice dopo un anno lontana dai riflettori, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Alvin, invece, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 marzo 2023) La prossima edizione dell’dei17 aprirà lunedì 17 aprilesu Canale 5, ma fino ad allora “tutto può cambiare”, come recita lo slogan della passata edizione. Anche se ilufficiale dei naufraghi non è ancora stato annunciato, le voci che circolano da settimane hanno dato ai fan un’idea dei volti noti pronti a partire per l’Honduras. Tuttavia, una nota showgirl non sarà presente e la diretta interessata ha smentito le voci sul proprio conto, senza alcun coinvolgimento della conduttrice Ilary Blasi. Di chi si tratta?dei, tutte le conferme ! La diciottesima edizione vedrà Ilary Blasi tornare in veste di conduttrice dopo un anno lontana dai riflettori, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Alvin, invece, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaDianetti : La vera notizia pazzesca è: “ma perché a 19 anni doveva entrare all’isola dei famosi?” #gfvip ?????? - matteosalvinimi : Qui Taormina per l’avvio dei lavori della tratta Taormina - Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania - Messina,… - santegidionews : Inaugurazione il #23marzo del Memoriale dei Nuovi Martiri, Basilica di San Bartolomeo all'Isola, ore 18 - zanin_luigi : RT @putino: #Cuba ????: nell'isola dei Caraibi, si sono tenute delle 'democraticissime elezioni legislative' che hanno visto come risultato l… - DanP7711 : RT @putino: #Cuba ????: nell'isola dei Caraibi, si sono tenute delle 'democraticissime elezioni legislative' che hanno visto come risultato l… -