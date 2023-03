Tutti pazzi per Retegui . Inter in pole position ma il padre del giocatore... (Di lunedì 27 marzo 2023) Retegui può essere un valido rinforzo per l'attacco, diventando la prima alternativa a Lautaro Martinez oppure giocando insieme al Toro, come ha spiegato Hernan Crespo alla Gazzetta dello Sport: "Se ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023)può essere un valido rinforzo per l'attacco, diventando la prima alternativa a Lautaro Martinez oppure giocando insieme al Toro, come ha spiegato Hernan Crespo alla Gazzetta dello Sport: "Se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ???? Tutti pazzi per Mateo #Retegui: #Inter in pole, come giocherebbe in nerazzurro ?? via @ScodittiRachele - PianetaMilan : Calciomercato – Tutti pazzi per Prestianni: possibili offerte di @acmilan e Napoli #SempreMilan #ACMilan #Milan… - myredflin : Siamo qui e ce l'abbiamo fatta: madre ed io abbiamo iniziato il rewatch di 'tutti pazzi per amore' ?? - annamariamoscar : Perché c’è la fila nei supermercati Lidl: sono sparite in un attimo, tutti pazzi per le uova di Pasqua che co… - LevatiSirio : @OfficinaDiMarK Ma va. Tutti hanno difficoltà a trovare personale, lo so avendo fatto le stagioni e ho amici che le… -