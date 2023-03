Al Prado inaugurata la mostra di Guido Reni

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ladialè motivo di orgoglio per tutti gli italiani. È un’esposizione che celebra giustamente il grande pittore bolognese, tra le massime espressioni del classicismo del Seicento, grazie anche ai prestiti di opere da diversi musei italiani. La collaborazione fra il sistema museale italiano e il museoè un esempio virtuoso di circolazione europea delle opere. In contemporanea a Napoli, a Capodimonte, si può ammirare la Madonna del Pesce di Raffaello, prestata proprio dal museo spagnolo”. Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione dell’inaugurazione questa sera al, insieme all’omologo spagnolo, Miquel Iceta, della’, che, da domani al ...

È tutto pronto al Prado di Madrid per aprire al pubblico le porte della mostra 'Guido Reni', atteso progetto espositivo sul maestro pittorico bolognese. (ANSA) ...La "Madonna del pesce" torna in terra partenopea dopo 400 anni con "Gli Spagnoli a Napoli", l'imperdibile mostra al Museo di Capodimonte che accoglie una vasta selezione di opere degli artisti spagnol ...