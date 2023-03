LIVE Sonego-Evans, 4-6, 6-3, 6-2 ATP Miami 2023 in DIRETTA: l’azzurro vola al terzo turno (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 Continua il momento no di Evans, il quale subisce la sesta sconfitta consecutiva. Il britannico non vince un incontro da oltre 2 mesi, con l’ultima vittoria che risale al secondo turno degli Australian Open contro Chardy. Evans tornerà in campo sulla terra battuta, superficie a lui non molto congeniale. 23.28 Torna quindi al terzo turno di un Master 1000 Lorenzo Sonego, dopo aver raggiunto questo risultato a Parigi Bercy. In territorio francese il torinese venne poi sconfitto da Frances Tiafoe, che potrebbe essere l’avversario anche qui a Miami. Sonego infatti lunedì sfiderà il vincitore dell’incontro tra lo statunitense ed il giapponese Watanuki. 23.26 Molto falloso al ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.30 Continua il momento no di, il quale subisce la sesta sconfitta consecutiva. Il britannico non vince un incontro da oltre 2 mesi, con l’ultima vittoria che risale al secondodegli Australian Open contro Chardy.tornerà in campo sulla terra battuta, superficie a lui non molto congeniale. 23.28 Torna quindi aldi un Master 1000 Lorenzo, dopo aver raggiunto questo risultato a Parigi Bercy. In territorio francese il torinese venne poi sconfitto da Frances Tiafoe, che potrebbe essere l’avversario anche qui ainfatti lunedì sfiderà il vincitore dell’incontro tra lo statunitense ed il giapponese Watanuki. 23.26 Molto falloso al ...

