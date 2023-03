Highlights Virtus Bologna-Real Madrid 79-96 | Eurolega 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 25 marzo 2023) Ilcon glidi79-96, match valido per l’. Con questa sconfitta casalinga, per le vu nere non ci sono ormai più speranze di approdare ai playoff e dunque di chiudere tra le migliori otto. E allora ecco che i felsinei dovranno cercare di centrare il maggior numero possibile di vittorie da qui alla fine. In alto ecco il. SportFace.

Glidella sconfitta 79 - 96 dellaBologna col Real Madrid nella trentesima giornata di ...

Il Real Madrid ha inferto un duro colpo alle speranze di playoff della Virtus Segafredo Bologna con una vittoria in trasferta alla Segafredo Arena per 79-96 comandando sempre il gioco. Spettacolare il ...Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento pe ...