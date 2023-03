Francia | Sainte-Soline i ‘bacini della rabbia’

Leggi su italiasera

(Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Tensioni e scontri a, comune di 379 abitanti nel dipartimento di Deux Sevres, nella regioneNuova Aquitania, nel cuore. Qui è in costruzione un mega-bacino idrico, nell’ambito di un controverso progetto per raccogliere le acque per irrigare i campi delle colture intensive e contrastare la siccità. La stampa francese ne parla come dei “bacinirabbia”: negli ultimi due anni, questi “serbatoi sostitutivi” sono diventati il simbololotta contro “la monopolizzazione dell’acqua da parte dell’agrobusiness”, secondo gli oppositori. La protesta contro questi “mega-bacini” non è nuova. Acome nella maggior parte degli altri territori interessati va avanti fin dal ...