Roma, incidente tra auto e scooter: morta una donna di 56 anni (Di giovedì 23 marzo 2023) Ancora un incidente mortale nella giornata di oggi, 22 marzo. Un scontro tra un'auto e uno scooter, a poche ore di distanza dal sinistro che è costato la vita al 24enne Alessio Bottiglieri, ha visto il decesso di una donna di 56 anni. La 56enne si trovava a bordo di uno scooter Honda Sh guidato da un ragazzo di 20 anni che, intorno alle ore 15:30, si è scontrato con un furgone Opel Combo condotto da un uomo di 64 anni. L'incidente è avvenuto in via Flaminia Nuova, all'altezza del civico 300, nel tratto compreso tra Vigna Clara e Due Ponti. Nello scontro la donna è morta sul colpo, mentre il 20enne è rimasto gravemente ferito.

