Né apocalisse | né difesa di un mondo che va in pezzi La diplomazia di Francesco

(Di giovedì 23 marzo 2023) Definito da molti quasi in automatico “giornale paludato”, l’Osservatore Romano un po’ di tempo fa si è chiesto, commentando un libro di padre Antonio Spadaro: “Quando trova il tempo per dormire il padre Spadaro?”. La domanda ha un fondamento, ma più che il sonno del padre è la prontezza a cogliere dei figli il punto importante. Molto spesso padre Spadaro, benché sia direttore de La Civiltà Cattolica, rivista connessa alla segreteria di Stato vaticana e quindi a qualche pastoia dalla “quasi ufficialità”, ci aiuta a entrare in questo pontificato con l’arte della mescolanza: dei temi trattati, dei linguaggi usati, creando uno spazio che io avverto come “meticcio”, almeno nei linguaggi. Questa volta non è così: il suo volume “L’atlante di” tratta in stile propriamente teologico e diplomatico di quel che dice il sottotitolo: “Vaticano e politica internazionale” ...