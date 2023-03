(Di giovedì 23 marzo 2023) Scontri e lancio di lacrimogeni tra manifestanti e polizia a, in Francia, dove secondo i sindacati sono scese in piazza 80.000 persone per protestarelavoluta da ...

Disordini a Nantes alle proteste contro la riforma delle pensioni - Il ... Il Sole 24 ORE

