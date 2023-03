"Destra-centro? Niente di male, anzi un pizzico d'orgoglio": la stoccata di Silvestroni (Di martedì 21 marzo 2023) Destra-centro? Una parola che la sinistra usa come spunto polemico. Ma Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia, è di tutt'altro avviso: "Io personalmente sono contento. Stiamo parlando della Destra democratica, liberale, conservatrice. Ritengo non solo che non ci sia nulla di male, anzi c'è anche un pizzico di orgoglio" nel sentire la definizione di Destra-centro. Così Silvestroni a Terraverso, il video-podcast di Libero. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)? Una parola che la sinistra usa come spunto polemico. Ma Marco, senatore di Fratelli d'Italia, è di tutt'altro avviso: "Io personalmente sono contento. Stiamo parlando dellademocratica, liberale, conservatrice. Ritengo non solo che non ci sia nulla dic'è anche undi" nel sentire la definizione di. Cosìa Terraverso, il video-podcast di Libero.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Il Veneto di @zaiapresidente apre il centro di cambio di sesso. La Liguria di @GiovanniToti autorizza la pillola a… - you_trend : Il nostro #sondaggio per @skytg24 mostra che in Italia i cattolici votano più a destra e i non religiosi più a sini… - sbandolo : @HoaraBorselli É tutto quello che dicevate voi di destra quando era al governo il CENTRO-sinistra.... Lei sembra qu… - Libero_official : A #Terraverso, #Silvestroni di #FdI ammette: 'La parola destra-centro? Niente di male, anzi un pizzico d'orgoglio..… - BocciaAntonio5 : @chiaragribaudo Scusa perché dovrebbe stabilirlo la sinistra, per il momento le elezioni li ha vinto il centro dest… -